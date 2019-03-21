Уралочка заказала убийство соперницы и разработала план для киллеров

В Магнитогорске (Челябинская область) суд отправил под домашний арест горожанку, которая готовила убийство соперницы. Влюбленной женщине грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Правобережного районного суда.
«С 1 декабря 2018 года по 18 марта из личной неприязни к потерпевшей совершила приготовление к убийству последней по найму. Приискала средства совершения преступления, соучастников совершения преступления, которым перевела деньги», — рассказали в суде.
Мера пресечения была избрана по ходатайству следствия. Как выяснили силовики, обвиняемая сначала следила за будущей жертвой, а затем разработала схему покушения и успела даже приобрести средства связи для киллеров. Исполнителей преступления она решила найти с помощью подруги, которой передала часть средств в счет оплаты убийства. На этой стадии 30-летнюю ревнивицу и задержали.