20 марта 2019

Уралочка заказала убийство соперницы и разработала план для киллеров

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 13:47
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Три месяца ревнивица разрабатывала план убийстваФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) суд отправил под домашний арест горожанку, которая готовила убийство соперницы. Влюбленной женщине грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Правобережного районного суда.

«С 1 декабря 2018 года по 18 марта из личной неприязни к потерпевшей совершила приготовление к убийству последней по найму. Приискала средства совершения преступления, соучастников совершения преступления, которым перевела деньги», — рассказали в суде.

Мера пресечения была избрана по ходатайству следствия. Как выяснили силовики, обвиняемая сначала следила за будущей жертвой, а затем разработала схему покушения и успела даже приобрести средства связи для киллеров. Исполнителей преступления она решила найти с помощью подруги, которой передала часть средств в счет оплаты убийства. На этой стадии 30-летнюю ревнивицу и задержали.

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