Челябинцев, надругавшихся над паспортом РФ, ждет суд

В Центральном райсуде Челябинска рассмотрят дело в отношении двух челябинцев, которые порвали паспорт РФ и выложили кадры с уничтожением документа в сеть. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, по делу утверждено обвинительное заключение.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются по ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом РФ). Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, расследование уголовного дела завершено. По нему собрана достаточная доказательственная база.

Инцидент произошел в начале октября в одном из ночных клубов Челябинска. Группа молодых парней порвала паспорт РФ, записала это все на видео и выставила в сеть. Извинения «подъехали» практически моментально. Сотрудники полиции оперативно установили и задержали парней.

«Оперативники внимательно изучили видеозапись, установили локацию, где производилась съемка, опросили очевидцев. Работа в этом направлении велась в тесном взаимодействии с сотрудниками УФСБ по региону», — отметили в ведомстве.