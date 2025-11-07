Расходы челябинских охотников на аренду земли вырастут в два раза

Плата за охотничьи угодья вырастет в два раза Фото: Владимир Васин © URA.RU

Охотники Челябинской области за пользование базами на арендованной земле будут платить в 2,8 раза больше. Как следует из постановления правительства РФ, тарифы начнут действовать с января.

«Утвердить предлагаемые изменения, которые вносятся в ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка в федеральной собственности», — отмечено в документе. Постановление имеется в распоряжении URA.RU.

Согласно новым ставкам, плата за гектар для охотничьих баз и егерских кордонов в Челябинской области составит 6,27 тысячи рублей против прежних 2,179 тысячи рублей. Для вольеров и питомников диких животных ставка увеличится с 32,1 до 64,2 рубля за гектар. Плата за остальную площадь лесных участков, не занятую объектами охотничьей инфраструктуры, вырастет с пяти до 10 рублей за гектар.

Повышение ставок затронет все муниципальные образования региона. Новые тарифы будут применяться к договорам аренды лесных участков, заключенным до вступления постановления в силу.