Расходы челябинских охотников на аренду земли вырастут в два раза

Плата за охотничьи угодья вырастет в два раза
Охотники Челябинской области за пользование базами на арендованной земле будут платить в 2,8 раза больше. Как следует из постановления правительства РФ, тарифы начнут действовать с января.
«Утвердить предлагаемые изменения, которые вносятся в ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка в федеральной собственности», — отмечено в документе. Постановление имеется в распоряжении URA.RU.
Согласно новым ставкам, плата за гектар для охотничьих баз и егерских кордонов в Челябинской области составит 6,27 тысячи рублей против прежних 2,179 тысячи рублей. Для вольеров и питомников диких животных ставка увеличится с 32,1 до 64,2 рубля за гектар. Плата за остальную площадь лесных участков, не занятую объектами охотничьей инфраструктуры, вырастет с пяти до 10 рублей за гектар.
Повышение ставок затронет все муниципальные образования региона. Новые тарифы будут применяться к договорам аренды лесных участков, заключенным до вступления постановления в силу.
В сравнении с другими регионами Урала, ставка для охотничьих баз в Челябинской области ниже, чем в Свердловской области (6,08 тысячи рублей), но выше, чем в Курганской (5,38 тысячи рублей). Для вольеров и питомников ставка в Челябинской области более чем в два раза превысит показатель Свердловской области (26,96 рубля). Зато курганцы за то же будут платить выше — 214 рублей.
