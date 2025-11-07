Евгений Малкин 20-й год играет за океаном Фото: Илья Московец © URA.RU

Хоккеист из Магнитогорска (Челябинская область) Евгений Малкин обменялся игровым свитером с Александром Овечкиным, установившим рекорд НХЛ по забитым шайбам в регулярных чемпионатах. Об этом сообщают спортивные издания.

«Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Малкин обменялись игровыми свитерами после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между „Вашингтоном“ и „Питтсбургом“. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу „Пингвинз“, — сообщает „Спорт-экспресс“.

Овечкин в игре с «Питтсбургом» отдал две голевые передачи, Малкин отдал одну результативную передачу в ворота «Вашингтона». После матча Малкин опубликовал фотографию на своей странице в социальной сети с подписью «900»

Начавший карьеру за магнитогорский «Металлург» Малкин с 2006 года выступает за «Питтсбург Пингвинз», год назад побив достижение в 500 шайб в НХЛ. На сегодняшний день он продолжает оставаться одним из лидеров команды по набранным очкам. В нынешней регулярке НХЛ Малкин в 15 матчах набрал 20 очков, забив три гола и отдав 17 результативных передач. Овечкин в 14 играх набрал 10 очков, трижды забив и отдав семь голевых передач.

Овечкин стал первым хоккеистом в истории, забросившим 900 шайб в «регулярках» НХЛ. В апреле он побил рекорд Уэйна Гретцки (894) и стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин играет за «Вашингтон под номером „8“, Малкин за „Питтсбург“ — по номером „71“. Одной из общих черт обоих российских нападающих является то, что всю свою долгую карьеру в НХЛ они провели в одном клубе.