Челябинский депутат-слесарь Павел Ленк отправлен в колонию за кражу нефти
Фото: Официальный сайт Сосновского муниципального района https://chelsosna.ru
Депутат собрания депутатов Сосновского района Челябинской области Павел Ленк приговорен к трем годам колонии по делу о краже нефтепродуктов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его сообщники получили аналогичные сроки.
«Сосновский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти жителей региона. Они признаны виновными по пп. „б“ ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В пресс-службе СКР по региону отметили, что также суд удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны. Фигуранты должны выплатить свыше 16 млн рублей в качестве компенсации причиненного ущерба.
Ленка задержали сотрудники УФСБ по региону в марте 2024 года. Его обвинили в краже нефтепродуктов. Для этого он с подельниками врезался в нефтепровод и за несколько месяцев похитил у нефтекомпании не менее 261 тонны топлива.
Ленку совмещал деятельность в собрании депутатов района с работой слесарем в местной организации ЖКХ. В совет депутатов Сосновского района он избирался от 20-го округа.
