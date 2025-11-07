Челябинский депутат-слесарь Павел Ленк отправлен в колонию за кражу нефти

Павел Ленк отправлен в колонию Фото: Официальный сайт Сосновского муниципального района https://chelsosna.ru

Депутат собрания депутатов Сосновского района Челябинской области Павел Ленк приговорен к трем годам колонии по делу о краже нефтепродуктов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его сообщники получили аналогичные сроки.

«Сосновский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти жителей региона. Они признаны виновными по пп. „б“ ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В пресс-службе СКР по региону отметили, что также суд удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны. Фигуранты должны выплатить свыше 16 млн рублей в качестве компенсации причиненного ущерба.

Ленка задержали сотрудники УФСБ по региону в марте 2024 года. Его обвинили в краже нефтепродуктов. Для этого он с подельниками врезался в нефтепровод и за несколько месяцев похитил у нефтекомпании не менее 261 тонны топлива.