В деле главы банка бывшего челябинского вице-губернатора всплыли новые эпизоды
Федора Богданчикова обвинили в злоупотреблении полномочиями
В деле Федора Богданчикова, занимающего пост главы правления банка «Снежинский», принадлежащего бывшему вице-губернатору Челябинской области Игорю Сербинову, появились новые эпизоды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, речь идет о злоупотреблении полномочиями. Вместе с Богданчиковым по делу проходит его подчиненный — начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса Алексей Копейкин.
«Председатель правления и начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса АО Банк конверсии „Снежинский“, используя свои должностные полномочия, систематически давали своим подчиненным незаконные указания о рассмотрении в сжатые сроки и принятии положительных решений по выдаче кредитов заемщикам, предоставившим поддельные документы. На основании предоставленных УФСБ данных СУ СК России по Челябинской области в отношении должностных лиц возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Как пояснили в пресс-службе СКР по региону, за свои дейсвтия Богданчиков и Копейкин получали деньги. Первый получил от одного из предпринимателей более 19 млн рублей, второй — 2,5 млн рублей соответственно.
Богданчиков и Копейкин попали в поле зрения силовиков в конце 2024 года. Тогда сотрудники ФСБ и СК пришли в банк, провели выемку документов, допросили сотрудников. Силовиков интересовала информация, касающаяся получения кредитной организацией средств, выделенных в рамках господдержки многодетных семей для погашения ипотечных займов. Было зафиксировано, что более 1 млрд рублей из этой суммы было похищено.
Второй визит в кредитную организацию случился через пару месяцев. Поводом стало увеличение суммы хищений. Вновь были проведены обыски и допросы. А в мае пошли первые задержания: был задержан Копейкин. В конце июня силовики пришли за Богданчиковым.
Главу правления обвинили в коммерческом подкупе. По версии следствия, он систематически получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление в «ДОМ.РФ» документов с целью получения по фиктивным сделкам бюджетных денежных средств по поддержке многодетных семей. Предварительная сумма коммерческого подкупа составляет не менее 19 млн рублей.
На фоне уголовных дел владелец банка Сербинов начал ликвидацию бизнеса. В самой кредитной организации дела пошли под откос: клиенты забирают оттуда деньги, сотрудники увольняются, филиалы закрываются.
