В деле главы банка бывшего челябинского вице-губернатора всплыли новые эпизоды

В деле Федора Богданчикова, занимающего пост главы правления банка «Снежинский», принадлежащего бывшему вице-губернатору Челябинской области Игорю Сербинову, появились новые эпизоды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, речь идет о злоупотреблении полномочиями. Вместе с Богданчиковым по делу проходит его подчиненный — начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса Алексей Копейкин.

«Председатель правления и начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса АО Банк конверсии „Снежинский“, используя свои должностные полномочия, систематически давали своим подчиненным незаконные указания о рассмотрении в сжатые сроки и принятии положительных решений по выдаче кредитов заемщикам, предоставившим поддельные документы. На основании предоставленных УФСБ данных СУ СК России по Челябинской области в отношении должностных лиц возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Как пояснили в пресс-службе СКР по региону, за свои дейсвтия Богданчиков и Копейкин получали деньги. Первый получил от одного из предпринимателей более 19 млн рублей, второй — 2,5 млн рублей соответственно.

Богданчиков и Копейкин попали в поле зрения силовиков в конце 2024 года. Тогда сотрудники ФСБ и СК пришли в банк, провели выемку документов, допросили сотрудников. Силовиков интересовала информация, касающаяся получения кредитной организацией средств, выделенных в рамках господдержки многодетных семей для погашения ипотечных займов. Было зафиксировано, что более 1 млрд рублей из этой суммы было похищено.

Второй визит в кредитную организацию случился через пару месяцев. Поводом стало увеличение суммы хищений. Вновь были проведены обыски и допросы. А в мае пошли первые задержания: был задержан Копейкин. В конце июня силовики пришли за Богданчиковым.

Главу правления обвинили в коммерческом подкупе. По версии следствия, он систематически получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление в «ДОМ.РФ» документов с целью получения по фиктивным сделкам бюджетных денежных средств по поддержке многодетных семей. Предварительная сумма коммерческого подкупа составляет не менее 19 млн рублей.