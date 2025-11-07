Логотип РИА URA.RU
Экономика

Недвижимость

В Тракторозаводском районе Челябинска построят высотный ЖК. Фото

07 ноября 2025 в 11:51
ЖК построят во втором квартале 2027 года

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тракторозаводском районе Челябинска на улице Кулибина построят новый 10-этажный ЖК. Комплекс возведут во втором квартале 2027 года, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске на ЧТЗ во втором квартале 2027 года построят новый ЖК. Это будет 10-этажный комплекс на 198 квартир с закрытой территорией», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Строительством нового жилого комплекса займется застройщик ООО СЗ «ЖК на Кулибина». Общая жилая площадь комплекса — 6948 квадратных метров. Средняя площадь квартир в доме — 35 квадратных метров. Они будут разной площади — от однокомнатных до трехкомнатных (23-58 квадратных метров).

Жилой комплекс будет расположен в 15 минутах езды от города. В районе уже хорошо развита инфраструктура: есть школы, детские сады, магазины, зоны отдыха и остановки общественного транспорта. Также в ЖК будет безбарьерная среда, закрытая территория. Во дворе появятся детская и спортивная площадки. А на придомовой территории предусмотрено 93 места для парковки.

Фото: сайт «ЕИСЖС»

