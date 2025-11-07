Форвард Ливо назвал Кубок Гагарина главной целью челябинского ХК «Трактор»

Ливо: По стилю игры я больше плеймейкер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нападающий челябинского ХК «Трактор» и самый ценный игрок сезона 2024/2025 в КХЛ Джошуа Ливо считает, что завоевание Кубка Гагарина в набирающем обороты чемпионате — главная цель команды на ближайшие месяцы. Между тем в «Тракторе» ему пришлось изменить стиль игры: вместо бросков по воротам теперь это чаще поиск партнеров для передач. Об этом форвард заявил в интервью официальному сайту клуба.

«Кубок Гагарина — цель номер один. В прошлом сезоне „Трактор“ играл в финале, и сейчас от него ждут как минимум повторения результата. Команда уже имеет опыт игры в плей-офф, и это должно помочь. Мы понимаем ответственность и должны сделать максимум. В прошлом сезоне я с „Салаватом Юлаевым“ дошел до полуфинала и понимаю, что нужно хвататься за каждый шанс что-то выиграть. Потому что ты не знаешь, когда в твоей карьере еще раз представится такая возможность», — признался Ливо.

Форвард подчеркнул, что очень хочет повторения прошлогодних эмоций игроков и болельщиков ярославского «Локомотива», который в прошлом сезоне выиграл свой первый в истории Кубок Гагарина.

«Хочется, чтобы болельщики в Челябинске испытали то же самое. Это будет историческое событие, и хотелось бы быть частью этого», — заявил нападающий.

Ливо также признался, что атмосфера на домашних матчах «Трактора» — просто потрясающая и одна из лучших в лиге. По его мнению, результаты команды будут только улучшаться по ходу сезона, но пока игроки не всегда и не полностью исполняют все установки главного тренера Бенуа Гру. Так что потенциал для улучшения положения в турнирной таблице есть, и здесь помогает уникальная способность челябинцев устраивать камбэки.

«Мы не хотим ставить себя в стрессовую ситуацию, когда приходится делать камбэк, но это работает. У нас получается делать матчи интересными. Мы показываем как болельщикам, так и самим себе, что не сдаемся и что можем выйти из любой ситуации. Мы играем отчаянно, когда проигрываем, и всегда ищем способ, чтобы забить», — пояснил Ливо.

Говоря о знакомстве с Челябинском, Ливо рассказал, что уже посетил местную баню, зоопарк и несколько ресторанов. И ему очень нравятся блюда русской кухни — пельмени и борщ.