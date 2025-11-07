Челябинцы сдали банкам четыре тонны лишних монет

Челябинцы оставили у банкиров четыре тонны монеты Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жители Челябинской области сдали банкам 4,4 тонны ненужных им монет. Как рассказали в пресс-службе челябинского отделения Банка России, южноуральцы принесли 969 тысяч монет.

«Во время осенней всероссийской акции „Монетная неделя“ жители области принесли в банки 969 тысяч монет. Их общая сумма составила 5,2 млн рублей, а общий вес — 4,4 тонны», — заявили в Банке России.

Самыми популярными для сдачи оказались монеты номиналом десять рублей. Всего банки приняли от населения 440 тысяч таких монет. На втором месте по количеству сданных оказались рублевые монеты в количестве 130 тысяч штук.

Реже всего жители региона приносили на обмен копеечные монеты, которых было сдано лишь 20 тысяч штук. Также значительное количество составили монеты достоинством десять копеек, их было обменяно 129 тысяч.

Всероссийская акция «Монетная неделя» проходит при поддержке Банка России два раза в год. Весной челябинцы уже приносили в банки 1,1 млн монет на сумму 5,3 млн рублей.