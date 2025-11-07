Логотип РИА URA.RU
Общество

Транспорт

В Челябинске изменили проект строительства трамвайной линии возле вокзала. Карта

07 ноября 2025 в 10:42
Трамвайную ветку построят от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска одобрила изменения в проекте строительства трамвайной ветки, которая свяжет Советский и Ленинский районы. Ее планируется протянуть от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Утвердить проект внесения изменений в части границ проектирования, зон планируемого размещения линейных объектов (строительство трамвайной линии) по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина в Ленинском и Советском районах Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.

Трамвайную линию проложат на участке улицы Дзержинского от улиц Степана Разина до Гагарина. Согласно документации, протяженность трамвайной линии составит около 3500-4500 метров. Пути пройдут по центру моста над железной дорогой — по три в каждом направлении.

Также расширят сам мост на два-три метра с каждой стороны. Протяженность расширяемой проезжей части — 800 — 1200 метров, она будет уточняться при разработке проектной документации. Автомобильный поток достигнет 5000 приведенных автомобилей в час в двух направлениях. Также будет построена тяговая подстанция.

Строительство трамвайной ветки включено в главный проект челябинского метротрама. Он был разработан для доступа к первой станции будущего челябинского метро.

Ранее власти Челябинской области в лице АО «Челябинский метротрамвай» заключили контракт более чем на 45 млрд рублей с ГК «Моспроект — 3», которая ранее выиграла тендер на строительство челябинского метро. Линия рассчитана на пассажиропоток до 15 тысяч пассажиров в час, что позволит существенно разгрузить от транспорта улицы Челябинска.

Трамвайная ветка свяжет Советский и Ленинский районы

Фото: сайт мэрии г. Челябинска

Материал из сюжета:

Строительство метротрама в Челябинске

