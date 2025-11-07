В Миассе осудили подпольного оружейника
Мужчина подпольно производил и сбывал оружие
Миасский горсуд Челябинской области вынес приговор подпольному оружейнику. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мужчина получил семь с половиной лет колонии.
«Житель региона признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Оружейник был задержан в июле сотрудниками ФСБ и МВД. В своей подпольной мастерской он изготавливал средства поражения. После продавал их.
