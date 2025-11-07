Логотип РИА URA.RU
Экс-главе Ашинского района Чистякову утвердили обвинительный приговор

07 ноября 2025 в 12:56
Виктор Чистяков не смог оспорить приговор

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский облсуд утвердил обвинительный приговор экс-главе Ашинского района Виктору Чистякову по делу о получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Челябинский областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. Постановление суда первой инстанции оставил без изменения. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Адвокат Михаил Кириенко, представляющий Чистякова в суде, в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что не согласен с решением областного суда. Они будут готовить кассационную жалобу.

За последние несколько лет Чистяков выслушал три приговора: 24 июля 2023 года ему назначили восемь лет колонии. В апелляции адвокатам удалось вернуть дело на пересмотр. 23 сентября 2024 года экс-главу оправдали. Но и этот приговор вернулся на пересмотр. Третий приговор суд вынес 22 июля 2025 года. Чистякова признали виновным в коррупции и назначили семь с половиной лет колонии строгого режима и штраф в размере 2,4 млн рублей. Тогда адвокат Кириенко отметил, что его подзащитному выносили различные приговоры по одним и тем же основаниям.

