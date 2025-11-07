Экс-главе Ашинского района Чистякову утвердили обвинительный приговор

Виктор Чистяков не смог оспорить приговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский облсуд утвердил обвинительный приговор экс-главе Ашинского района Виктору Чистякову по делу о получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Челябинский областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. Постановление суда первой инстанции оставил без изменения. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Адвокат Михаил Кириенко, представляющий Чистякова в суде, в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что не согласен с решением областного суда. Они будут готовить кассационную жалобу.