Археологи нашли очень редкий нож при раскопках площадки Михеевского ГОКа

В Челябинской области зафиксировано более тысячи памятников археологии (архивное фото) Фото: Археологическая экспедиция ЧелГУ

В ходе раскопок площадки Михеевского ГОКа археологи обнаружили редчайший нож из мышьяковой бронзы. О ценности находки рассказал доцент историко-филологического факультета ЧелГУ Федор Петров в ходе пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс».

«На площадке Михеевского ГОКа в ходе раскопок энеолитической стоянки медно-каменного века (4 тысячелетие до нашей эры) найден нож из мышьяковской бронзы. Это чрезвычайно редкая находка явно не местного производства, которая демонстрирует взаимоотношения с ремесленниками праиндоевропейского производства, которые стали основой развития в том числе и нашего языка», — уточнил Петров.

Эксперт отметил, что в сезоне 2025 года археологи традиционно вели два типа работ — научную и по хоздоговорам — для определения возможной культурной ценности территорий будущего строительства. Таким образом на площадке Михеевского ГОКа были найдены несколько археологических памятников, в том числе жилища и мастерские древних людей. В данный момент это один из самых крупных изученных в регионе памятников, раскопки которого уже превышают аналогичные в Аркаиме.

«Там же обнаружены могилы, в одной из них лежит мужчина, чьи кости были уложены особым образом. В другой — женщина в обнимку с ребенком, где найден медный браслет с геометрическим узором», — добавил Петров.

Как добавил ведущий специалист ООО «Архонт» Михаил Плешанов, полевой сезон еще не закончился. В эттом году археологи обнаружили два поселения эпохи бронзы — в Верхнеуральском и Сосновском районах (у Полетаево), которые также исследовались для будущего строительства. В данный момент ученые определяют границы слоев для того, чтобы поставить археологические объекты на учет, чтобы сохранить их.