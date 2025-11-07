Логотип РИА URA.RU
В Челябинске восстановили арт-объект, испорченный рекламой концерта Елены Ваенги

07 ноября 2025 в 10:45
Арт-объект около ДК ЖД оперативно восстановили

Арт-объект около ДК ЖД оперативно восстановили

Фото: Александр Непогодин © URA.RU, Администрация Челябинска

В Челябинске творческая команда восстановила около ДК Железнодорожников арт-объект, который испортили расклейщики афиш. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

«Один из шкафов возле ДК ЖД пострадал от расклейщиков афиш. Но юные художники не опустили руки — оперативная реставрация вернула объекту первоначальную красоту», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. 

В рамках проекта «Город в красках» новые арт-объекты украсили улицу Свободы около дома 185 А и территорию рядом с Государственным историческим музеем Южного Урала. Обычные серые уличные элементы превратились в произведение искусства. Проект «Город в красках» реализуется при поддержке главы Челябинска Алексея Лошкина.

Новый арт-объект около ДК ЖД был испорчен накануне ночью. Его заклеили рекламой концерта Елены Ваенги. В пресс-службе администрации Челябинска URA.RU рассказали, что дети, педагоги, организаторы проекта «Город в красках» крайне расстроены случившимся. Произошедшее — это не случайная ошибка, а намеренные действия для получения прибыли от продажи билетов. 

