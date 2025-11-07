В Челябинске восстановили арт-объект, испорченный рекламой концерта Елены Ваенги
Арт-объект около ДК ЖД оперативно восстановили
Фото: Александр Непогодин © URA.RU, Администрация Челябинска
В Челябинске творческая команда восстановила около ДК Железнодорожников арт-объект, который испортили расклейщики афиш. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Один из шкафов возле ДК ЖД пострадал от расклейщиков афиш. Но юные художники не опустили руки — оперативная реставрация вернула объекту первоначальную красоту», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
В рамках проекта «Город в красках» новые арт-объекты украсили улицу Свободы около дома 185 А и территорию рядом с Государственным историческим музеем Южного Урала. Обычные серые уличные элементы превратились в произведение искусства. Проект «Город в красках» реализуется при поддержке главы Челябинска Алексея Лошкина.
Новый арт-объект около ДК ЖД был испорчен накануне ночью. Его заклеили рекламой концерта Елены Ваенги. В пресс-службе администрации Челябинска URA.RU рассказали, что дети, педагоги, организаторы проекта «Город в красках» крайне расстроены случившимся. Произошедшее — это не случайная ошибка, а намеренные действия для получения прибыли от продажи билетов.
