В Челябинске восстановили арт-объект, испорченный рекламой концерта Елены Ваенги

Арт-объект около ДК ЖД оперативно восстановили Фото: Александр Непогодин © URA.RU, Администрация Челябинска

В Челябинске творческая команда восстановила около ДК Железнодорожников арт-объект, который испортили расклейщики афиш. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Один из шкафов возле ДК ЖД пострадал от расклейщиков афиш. Но юные художники не опустили руки — оперативная реставрация вернула объекту первоначальную красоту», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.

В рамках проекта «Город в красках» новые арт-объекты украсили улицу Свободы около дома 185 А и территорию рядом с Государственным историческим музеем Южного Урала. Обычные серые уличные элементы превратились в произведение искусства. Проект «Город в красках» реализуется при поддержке главы Челябинска Алексея Лошкина.

