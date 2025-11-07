ЕР определилась с кандидатом на пост главы Карталинского округа

Анатолий Вдовин может стать первым главой Карталинского муниципального округа Фото: telegram-канал Анатолия Вдовина https://t.me/Avdovin_krt

«Единая Россия» на выборах главы Карталинского округа (бывшего района) Челябинской области поддержит действующего главу Анатолия Вдовина. Об этом сообщают местные СМИ.

«Карталинские партийцы выдвинули на должность первого главы Карталинского муниципального округа Анатолия Вдовина, как зрелого политика, опытного главу. Он прошел большой путь от рядового учителя до главы района. Должности ему давались не по блату, его родители обычные люди — без связей, без больших денег», — сообщает издание «Карталинская новь».

Вдовину 60 лет. Районом он руководит с 2020 года. На участие в конкурсе на пост главы Карталинского округа заявились три кандидата. Это действующий глава района Анатолий Вдовин, а также местный депутат Кайрат Ихсанов и руководитель аппарата районной администрации Елена Борисова. Конкурс состоится 12 ноября. После этого главу выберут депутаты окружного собрания.

