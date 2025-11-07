Расходы на прокладку новых трамвайных линий в Челябинске вырастут в пять раз

Бюджет строительства линий метротрама в 2026 году вырастет в несколько раз Фото: Илья Московец © URA.RU

На строительство новых трамвайных линий в Челябинске в 2026 году потратят средств в 5,5 раза больше, чем в 2025 году. Как следует из распоряжения правительства региона, на эти цели власти направят 2,587 млрд рублей.

«Детализированный перечень мероприятий в рамках комплексного развития территории Челябинской агломерации, включая развитие транспортной инфраструктуры. Строительство трамвайных линий в Челябинске: 2025 год — 466,14 млн рублей, 2026 год — 2,587 млрд рублей», — отмечено в документе за подписью губернатора Алексея Текслера, которым располагает URA.RU.

Средства расписаны по 2027 год, когда регион направит на те же цели 1,334 млрд рублей. Цифры корректируются. В ноябре 2023 года ожидалось, что в 2025-м на строительство израсходуют 1,264 млрд рублей, но затем показатель снизился. В результате общий объем финансирования строительства новых трамвайных линий в Челябинске на период с 2022 по 2027 годы составит почти 12,73 млрд рублей.

Продолжение после рекламы