Расходы на прокладку новых трамвайных линий в Челябинске вырастут в пять раз
Бюджет строительства линий метротрама в 2026 году вырастет в несколько раз
Фото: Илья Московец © URA.RU
На строительство новых трамвайных линий в Челябинске в 2026 году потратят средств в 5,5 раза больше, чем в 2025 году. Как следует из распоряжения правительства региона, на эти цели власти направят 2,587 млрд рублей.
«Детализированный перечень мероприятий в рамках комплексного развития территории Челябинской агломерации, включая развитие транспортной инфраструктуры. Строительство трамвайных линий в Челябинске: 2025 год — 466,14 млн рублей, 2026 год — 2,587 млрд рублей», — отмечено в документе за подписью губернатора Алексея Текслера, которым располагает URA.RU.
Средства расписаны по 2027 год, когда регион направит на те же цели 1,334 млрд рублей. Цифры корректируются. В ноябре 2023 года ожидалось, что в 2025-м на строительство израсходуют 1,264 млрд рублей, но затем показатель снизился. В результате общий объем финансирования строительства новых трамвайных линий в Челябинске на период с 2022 по 2027 годы составит почти 12,73 млрд рублей.
Программа предусмотрела несколько направлений развития. С 2022 по 2024 годы правительство региона приобрело низкопольные трамваи на сумму более 5,64 млрд рублей. В рамках проекта реализуются мероприятия по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры и обновлению объектов уличного освещения. На эти цели из различных источников, включая областной бюджет и внебюджетные средства, за три года направили около 7,33 млрд рублей.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!