В Челябинской области за сутки местами выпало до 11 миллиметров снега

В горах высота снежного покрова достигла трех сантиметров (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области за сутки с 6 по 7 ноября местами выпало до 11 миллиметров осадков при месячной норме в ноябре до 46 миллиметров. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.

«В большинстве районов прошли осадки от небольших до умеренных в виде мокрого снега, переходящего в дождь (от одного до 11 миллиметров). В горах сохраняется снежный покров (от одного до трех сантиметров)», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале.

Месячная норма суммы осадков в ноябре в регионе составляет до 18 до 27 миллиметров, в горных районах — от 37 до 46 миллиметров. В прошедшие сутки температура воздуха днем поднималась до шести градусов, ночью до четырех со знаком плюс.

Продолжение после рекламы