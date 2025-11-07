В Челябинской области за сутки местами выпало до 11 миллиметров снега
В горах высота снежного покрова достигла трех сантиметров (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Челябинской области за сутки с 6 по 7 ноября местами выпало до 11 миллиметров осадков при месячной норме в ноябре до 46 миллиметров. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.
«В большинстве районов прошли осадки от небольших до умеренных в виде мокрого снега, переходящего в дождь (от одного до 11 миллиметров). В горах сохраняется снежный покров (от одного до трех сантиметров)», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале.
Месячная норма суммы осадков в ноябре в регионе составляет до 18 до 27 миллиметров, в горных районах — от 37 до 46 миллиметров. В прошедшие сутки температура воздуха днем поднималась до шести градусов, ночью до четырех со знаком плюс.
Синоптики ранее пообещали челябинцам резкое потепление в выходные. С 7 по 9 ноября установится плюсовая температура, а столбик термометра поднимется до семи градусов тепла, рассказали синоптики «Гисметео».
