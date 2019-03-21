Бывшего сотрудника одного из крупнейших предприятий Зауралья обвинили в коммерческом подкупе

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника инструментального бюро отдела комплектации и снабжения инструментом ЗАО «Курганстальмост». Женщину подозревают в коммерческом подкупе, рассказали «URA.RU» в следственном управлении СК России по Курганской области.
«По данным следствия, в 2018 году подозреваемая, с целью извлечения для себя имущественной выгоды, используя свое служебное положение, лично получила от директора заинтересованного предприятия незаконное денежное вознаграждение в общей сумме более 120 тысяч рублей за совершение действий в его интересах», — говорится в сообщении ведомства. В частности, женщина предоставила стороннему предприятию возможность поставлять свою продукцию для нужд «Курганстальмоста», а также способствовала своевременной оплате этой продукции.
Уголовное дело возбуждено по ч.6 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей — пять лет лишения свободы со штрафом в размере до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
«Курганстальмост» — одно из крупнейших предприятий Зауралья, которое поставляет свои металлоконструкции не только по всей стране, но и за рубеж. Этот завод также участвовал в строительстве стадиона «Фишт» в Сочи и большинства стадионов, на которых проходили матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году.