После беседы Шумкова с фермером в Зауралье могут изменить законодательство

Вадим Шумков выслушал жалобы феремера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Проработать вопрос о внесении изменений в закон Курганской области, регламентирующий порядок выделения земельных участков, поручил врио губернатора Вадим Шумков по итогам визита в крестьянское хозяйство Сусловых в Притобольном районе.

Глава КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство) Виктор Суслов рассказал Шумкову, что собирается вводить в оборот новые земли. Вопрос уже решен, земельный участок выделен. Но, по местному закону, землю могут передать только в пользование на пять лет и лишь после этого срока участок может перейти в собственность фермера. «Но за пять лет закон могут изменить. А я собираюсь строить там зернохранилище и другие капитальные объекты», — заявил Суслов. Он рассказал об опасении, что через пять лет его выгонят и заставят сносить все построенное.

Шумков дал поручение проработать вопрос о возможности смягчения правил для тех, кто строит на таких земельных участках капитальные строения. «Может быть, сделать для них не пять, а три года», — предположил он. Также глава Зауралья дал поручение директору департамента природных ресурсов решить вопрос со свалкой, расположенной на указанном земельном участке. По словам главы КФХ, она находилась здесь еще до того, как он получил эту землю в пользование. При этом свалка продолжает расти: камеры наблюдения зафиксировали, что на нее продолжают вывозить мусор.