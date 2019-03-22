Банкротство депутата Гаффнера вскрыло нарушения в свердловском заксобрании

Заксобранию Свердловской области придется проверить комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах на нарушения, совершенные при проверках депутата Ильи Гаффнера. С таким требованием выступил региональный арбитражный суд. В рамках дела о банкротстве народного избранника он выяснил, что с 2014 по 2015 год Гаффнер проводил операции с крупными денежными суммами, но о них нет информации в официальных справках о его доходах
«Суд считает необходимым вынести частное определение, обязав Законодательное Собрание Свердловской области рассмотреть вопрос о нарушениях в деятельности комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах», — говорится в определении суда. Заксобранию дан месяц, чтобы сообщить о принятых мерах.
Как говорится в частном определении суда, из официальных справок следовало, что Гаффнер в 2014 и 2015 годах имел доход только по основному месту работы (2,22 млн рублей и 2,29 млн рублей в год соответственно). Однако суд усмотрел несоответствия, изучив операции с банковским вкладом Гаффнера в Сбербанке.
В июне 2014 года официальный доход депутата составил 242,4 тысячи рублей. Но в этом же месяце на счет депутата пришло 304,7 тысячи рублей, из которых 104,7 тысячи было начислено с сообщением «заработная плата», а 200 тысяч рублей были обозначены просто как «зачисление». Арбитраж насчитал еще четыре подобных операции.
Также суд заинтересовали 11 случаев пополнения счета на карте «ВУЗ-банка» на разные суммы — от 500 рублей до полумиллиона рублей. По данным арбитража, движения средств с карты на карту не были отражены в справке о состоянии вклада Гаффнера.
В пресс-службе заксобрания «URA.RU» попросили дать паузу для комментария. Оперативно дозвониться до Ильи Гаффнера не удалось.