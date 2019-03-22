Морокова настораживает большой рост числа детских изнасилований Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области увеличилось число преступлений с участием детей. Больше стало как преступлений в отношении детей, так и преступлений, совершенных ими. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков на заседании комитета по социальной политике Заксобрания региона.

По данным детского омбудсмена, в 2018 году в отношении детей было совершено 3297 преступлений против 2452 в 2017-м. Морокова настораживает увеличение преступлений против половой неприкосновенности, причем по особо тяжкому составу — «изнасилование». По сравнению с 2017 годом в Свердловской области стали в 3,2 раза больше насиловать детей — количество случаев возросло с 27 до 86. Число зафиксированных избиений детей, наоборот, сократилось со 160 до 113. В то же время в ГУ МВД по Свердловской области считают, что эти цифры не совсем объективны, так как «несовершеннолетние часто не осознают характер совершаемых в отношении их действий и скрывают факты насилия, тем более, если преступления совершаются в семье». Больше чем в два раза с 518 до 1150 случаев зафиксировано уклонение от уплаты алиментов детям родителями.

В то же время количество преступлений, совершенных самими детьми, также возросло. В 2017-м году несовершеннолетние совершили 2041 преступление, а в 2018 чуть больше — 2129. Увеличилось число детских грабежей — 221 против 199, дети стали чаще заниматься вымогательством — 15 случаев против девяти в 2017 году. Дети стали чаще угонять машины, незначительно выросло число краж. Что касается тяжких преступлений, то здесь рост не наблюдается. Убийств больше не стало, количество изнасилований детьми сократилось с 31 до 25 в 2018 году. Кроме того, существенно сократилось число преступлений несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотиков — со 162 в 2017 году до 94.