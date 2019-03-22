Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины за неделю до выборов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился в Москве с одним из лидеров украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь», кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко. Во время встречи они обсудили вопросы поставок и транспортировки российского газа.
«Дмитрий Медведев встретился с Бойко, который является кандидатом на пост украинского президента», — сообщает RT. Во время визита Бойко обсудил с Медведевым вопросы, касающиеся поставок российского газа.
Бойко отметил, что заключение контракта между Киевом и Москвой на прямые поставки газа необходимо, так как ситуация с его непрямыми поставками из Европы «ненормальная». Также кандидат в президенты Украины сообщил, что готов рассмотреть несколько вариантов продления контракта по транзиту российского газа по украинской территории. Однако, как подчеркнул Медведев, от Киева четких сигналов, касающихся газа, не поступает.
Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Украинские власти уже отказались регистрировать на выборы российских наблюдателей. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что такое решение нелегитимно, напоминает Nation News. На пост главы государства претендуют 39 человек. Среди них также находятся шоумен Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, действующий лидер страны Петр Порошенко. По данным опроса всеукраинской общественной организации «Передовые правовые инициативы», большинство избирателей готовы проголосовать за Зеленского (34%).