Зеленский высказался в защиту русского языка на Украине

Достаточно того, что украинский язык является государственным, уверен кандидат в президенты Фото: стоп-кадр видео, личная страница Владимира Зеленского, Facebook

Кандидат в президенты Украины актер и шоумен Владимир Зеленский призвал не давить русский и другие языки. По словам претендента на пост главы государства, украинский язык является государственным, но при этом все остальные должны иметь право на свободное развитие и использование.

«Не надо давить их языки, не надо давить русский язык», — цитирует RT заявление Зеленского. Кандидат в президенты добавил, что его дети свободно говорят по-украински и понимают по-русски, и выразил уверенность, что следующие поколения украинцев будут общаться на украинском.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Ранее «URA.RU» рассказывало, что лидерами среди 39 кандидатов являются шоумен Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и действующий глава страны Петр Порошенко. По данным опроса всеукраинской общественной организации «Передовые правовые инициативы», за Зеленского сейчас готовы голосовать 34% избирателей — это лучший результат среди всех представленных кандидатов.