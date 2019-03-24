Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что бомбардировки НАТО в Югославии, начатые в 1999 году без санкции Совбеза ООН, были незаконны. Он отметил, что альянсу нет оправданий.
«Без санкции Совета Безопасности ООН они не имели на это право. Ничто их не может оправдать», — цитирует Климова RNS. Также он отметил, что со стороны НАТО были подорваны основополагающие принципы устава ООН.
Однако альянс считает, что бомбардировки Югославии были легитимными. Пресс-служба НАТО заявила, что это было необходимо для остановки гуманитарной катастрофы, которая разворачивалась в Косове в то время. Подчеркивается, что решение о бомбардировке было принято после года попыток найти мирный дипломатический выход из кризиса.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Германия считает бомбардировки Югославии верным решением. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он отметил, что вмешательство НАТО было правильным, так как имелись доказательства нарушений прав человека.