Блогерша Лена Миро обвинила звезд в лицемерии на похоронах Началовой

Российские звезды шоу-бизнеса использовали похороны певицы Юлии Началовой для собственного пиара, проявив крайнее лицемерие. Такое заявление в «Живом журнале» сделала известная блогерша Лена Миро.
«Смерть Началовой послужила для многих забытых или полузабытых звезд поводом напомнить о себе», — приводит слова Миро агентство «Дни.ру». Блогерша отметила, что знаменитости уделили слишком много внимания своей внешности для такого печального мероприятия.
В доказательство этому Миро приводит многочисленные фотографии из соцсетей и СМИ с идеальным макияжем звезд и солнцезащитными очками на лицах в пасмурную погоду. В частности, обвиняет в лицемерии блогерша Катю Лель и Анастасию Стоцкую, о которых «сейчас почти ничего не слышно». Слова звезд, сказанные журналистами, по мнению Миро, только подтверждают их лицемерие.
Похороны певицы Юлии Началовой прошли в Москве на Троекуровском кладбище 21 марта. В последний путь артистку проводили более сотни поклонников и звезды российской эстрады. Среди желающих проститься были замечены Филипп Киркоров, Катя Лель, Елена Борщева, Александр Песков, Влад Топалов, Тимур Родригез и многие другие. Сердце Юлии Началовой остановилось 16 марта. Певице было 38 лет.