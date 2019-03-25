На корабле «Союз» нашли пыль от сверления отверстия

Космонавты на орбите проведут следственный эксперимент Фото: Pixabay

Специалисты Роскосмоса нашли следы металлической пыли, которые остались от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09». Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Для установления причины появления пыли космонавты проведут следственный эксперимент.

Рогозин затруднился ответить, почему в определенных местах бытового отсека нашли стружку от сверления. «Либо это результат гравитации, тогда это земная версия. Либо это поток воздуха в бытовом отсеке», — цитирует RT главу Роскосмоса. Рогозин пояснил, что космонавты на орбите будут сверлить брус в том же самом месте, где было обнаружено отверстие, чтобы узнать, как будет распространяться стружка.

Глава госкорпорации подчеркнул, что Роскосмос пока не обращался с просьбой о возбуждении уголовного дела. По словам Рогозина, необходимо сначала разобраться в причинах случившегося.

В августе 2018 года в бытовом отсеке пилотируемого «Союза МС-09» нашли отверстие, напоминает «Национальная служба новостей». Происхождение его космонавты пояснить не смогли. Однако недочет ликвидировали на месте, и в декабре корабль приземлился в Казахстане.