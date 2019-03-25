Начальник уральской почты, где украли 22 млн, попал в реанимацию после допроса

Начальник почты в Усть-Катаве (Челябинская область), где в феврале бесследно исчезло 21,6 млн рублей, попал в реанимацию после допроса в полиции. Об этом заявил «URA.RU» его коллега, не пожелавший назвать себя. До этого покончил с собой рядовой работник почтового отделения.
«Продолжаются усиленные допросы сотрудников почты некомпетентными полицейскими. Неделю назад после внеочередного допроса с применением детектора лжи (полиграфа) начальник почты Владимир Хрустальков был доставлен в бессознательном состоянии из полиции в реанимацию. Позже переведен в общую палату, где и находится сейчас», — сообщил источник агентства.
На Усть-Катавском почтамте, который возглавляет Владимир Хрустальков, не ответили на звонок корреспондента агентства. «Мы не комментируем эту информацию», — заявила «URA.RU» представитель по связям со СМИ отдела полиции по Усть-Катаву Анна Ветошкина. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области пообещали дать комментарий позднее.
Сейчас следственный отдел по Усть-Катаву СКР проводит проверку по факту смерти почтальона Григория Г. после допроса по делу о прогремевшем на всю страну воровстве 22 млн рублей из отделения «Почты России». Вернувшись из полиции, он пожаловался жене, что боится, что кражу могут повесить на него, и покончил с собой.
Почти 22 млн рублей украли из сейф-мешков почты в Усть-Катаве в выходные, 9—10 февраля. Пропажу обнаружили в понедельник вышедшие на работу сотрудники. Сигнализация не сработала, замки были целыми.