В Зауралье назначен заместитель губернатора по соцполитике

Кресло заместителя губернатора Курганской области по социальной политике, пустующее с января, займет директор Куртамышского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа Татьяна Менщикова. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе губернатора Курганской области.
«На должность заместителя губернатора по социальной политике назначена Татьяна Николаевна Менщикова. Она приступит к выполнению своих обязанностей 26 марта», — заявили в правительстве. По словам источника «URA.RU», врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратил внимание на Менщикову еще во время своего визита в Куртамышский район в январе. Назначение могло состояться и раньше, однако процесс согласования кандидатуры затянулся.
Менщикова с 1998 года возглавляет учреждение, специализирующееся на психологической, медицинской и социальной реабилитации девушек-подростков с девиантным поведением, которые поступают в заведение по решению суда. Помимо этого, она возглавляет Куртамышскую районную думу.
Должность замгубернатора по соцполитике стала вакантной в конце января, когда занимавшая ее Ирина Бугаева ушла в отставку по собственному желанию и вернулась домой в Челябинск. Экс-чиновница проработала на этом посту всего два месяца.