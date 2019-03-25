24 марта 2019
22 марта 2019

В правительстве ХМАО объяснили, как детское питание оказалось на хранении в городском морге

Дмитрий Завьялов
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 16:17
Размер текста
-
17
+
Кураторы выставки современного искусства «Берлинский случай» в арт-галерее Ельцин центра. Екатеринбург, ящики, склад
В правительстве ХМАО проверят условия хранения детского питания в учреждениях здравоохранения в ЮгреФото: Александр Мамаев © URA.RU

Детское питание, которое хранилось в здании морга Югорска, было просроченным и подлежало утилизации. Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте внешних и общественных связей правительства ХМАО.

«В здании в городе Югорске, где находится морг, размещены в том числе складские помещения, они отделены от основного отделения, имеют отдельные входы. В одном из таких помещений сейчас временно хранятся продукты питания с истёкшим сроком годности — до момента их утилизации. Продукты питания хранятся, как и следует, в общебольничном блоке», — говорится в сообщении депсвязей.

Также чиновники говорят о том, что по решению департамента здравоохранения Югры в самые короткие сроки во всех учреждениях здравоохранения региона пройдут контрольные проверки закупок и условий хранения детского питания. Начнут работу специалисты депздрава с Югорска, проверка стартует 26 марта. При выявлении нарушений будут приняты управленческие решения.

Как ранее сообщало «URA.RU», в здании городского морга в Югорске после обращения в полицию депутата Антона Пантина была обнаружена крупная партия детского питания. По данному факту югорской межрайонной прокуратурой и полицией начата проверка.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...