В правительстве ХМАО объяснили, как детское питание оказалось на хранении в городском морге

Детское питание, которое хранилось в здании морга Югорска, было просроченным и подлежало утилизации. Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте внешних и общественных связей правительства ХМАО.
«В здании в городе Югорске, где находится морг, размещены в том числе складские помещения, они отделены от основного отделения, имеют отдельные входы. В одном из таких помещений сейчас временно хранятся продукты питания с истёкшим сроком годности — до момента их утилизации. Продукты питания хранятся, как и следует, в общебольничном блоке», — говорится в сообщении депсвязей.
Также чиновники говорят о том, что по решению департамента здравоохранения Югры в самые короткие сроки во всех учреждениях здравоохранения региона пройдут контрольные проверки закупок и условий хранения детского питания. Начнут работу специалисты депздрава с Югорска, проверка стартует 26 марта. При выявлении нарушений будут приняты управленческие решения.
Как ранее сообщало «URA.RU», в здании городского морга в Югорске после обращения в полицию депутата Антона Пантина была обнаружена крупная партия детского питания. По данному факту югорской межрайонной прокуратурой и полицией начата проверка.