Глава Зауралья потребовал от чиновников обеспечить водителей сотовой связью на трассах

Отсутствие сотовой связи на некоторых участках автомобильных дорог в Курганской области стало поводом для критики чиновников на очередном заседании правительства региона 25 марта. Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков потребовал от подчиненных в кратчайшие сроки разработать варианты решения проблемы, передает корреспондент «URA.RU».
«Я всех официально предупреждаю: если ситуация с покрытием на ряде трасс не будет решена, у меня по этому поводу разговор будет немного другой», — заявил глава региона. В качестве примера Шумков привел автомобильные трассы Курган — Петухово, Курган — Звериноголовское и Курган — Шадринск— Екатеринбург. По его словам, на этих дорогах можно встретить участки по 20-30 км, где нет сотовой связи.
Шумков отметил, что в случае ДТП на таком участке люди не смогут дозвониться ни в ГИБДД, ни в скорую помощь. «Без шуток предупреждаю. Я по этому поводу легкого подхода не потерплю. С компаниями сотовой связи проводить переговоры незамедлительно. Определяйте участки и мне по этому поводу решения предлагайте», — потребовал врио губернатора.
К 10 апреля чиновники должны разработать варианты решения по покрытию автотрасс сотовой связью и доложить о них главе региона на карте Курганской области. «Это запросы жителей и безопасность людей», — пояснил свою позицию Шумков.