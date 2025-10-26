Стало известно, когда возобновит работу после пожара театр в Шадринске

Театр скоро возобновит постановки на родной сцене Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Горожане смогут увидеть спектакли на сцене драмтеатра в Шадринске (Курганская область) в ближайшее время. Об этом рассказал директор ШДТ Дмитрий Беляев. Ранее в здании театра произошел пожар и спектакли пришлось перенести во Дворец культуры ШААЗ.

«Театр возобновит работу в своих стенах уже в ближайший вторник — 28 октября. Все ноябрьские спектакли пройдут на родной сцене», — передает telegram-канал «Шадринск. Официально» слова Беляева.