Стало известно, когда возобновит работу после пожара театр в Шадринске
Театр скоро возобновит постановки на родной сцене
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Горожане смогут увидеть спектакли на сцене драмтеатра в Шадринске (Курганская область) в ближайшее время. Об этом рассказал директор ШДТ Дмитрий Беляев. Ранее в здании театра произошел пожар и спектакли пришлось перенести во Дворец культуры ШААЗ.
«Театр возобновит работу в своих стенах уже в ближайший вторник — 28 октября. Все ноябрьские спектакли пройдут на родной сцене», — передает telegram-канал «Шадринск. Официально» слова Беляева.
В здании ШДТ пожар повредил реквизит. По данным МЧС, площадь возгорания составила 20 квадратов. Предварительная причина пожара — короткое замыкание. Из-за происшествия гастроли Балашовского драматического театра из Саратовской области прошли в стенах ДК ШААЗ.
