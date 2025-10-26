Жителям микрорайона Кулацкий в Кургане пообещали сделать тротуары

В Кургане благоустроят тротуары в Кулацком Фото: Илья Московец © URA.RU

На улице Глинки в Кургане запланировано обустройство тротуаров. Об этом рассказали представители горадминистрации в ответе жителям. Ранее горожане жаловались, что уже пять лет добиваются строительства тротуаров, но результата нет.

«Вопрос устройства тротуаров вдоль асфальтобетонного участка на улице Глинки будет рассмотрен при планировании работ на 2026 год», — сообщается на сайте «Обратись». Также жители хотят благоустройства на улице Белинского в микрорайоне Кулацкий.