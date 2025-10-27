Жительница Кургана выиграла суд у московского застройщика на полмиллиона рублей

Московский застройщик выплатит жительнице Кургана неустойку Фото: Роман Наумов © URA.RU

Жительница Кургана взыскала с одного из московских застройщиков более полумиллиона рублей компенсации за нарушение сроков передачи квартиры и машиноместа. Суд обязал застройщика выплатить неустойку и штраф, связанные с задержкой передачи недвижимости. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы правозащиты.

«Жительница Кургана приобрела в Подмосковье двухкомнатную квартиру. При приемке были выявлены недостатки, исправление которых затянулось. За невовремя сданную квартиру женщина попросила выплатить неустойку и взыскать штраф. Прошли слушания в нескольких инстанциях, в итоге покупательнице присудили почти полмиллиона рублей», — рассказали источники.

Информация была подтверждена решениями курганских судов и кассационной инстанции. «С ООО „Г.-С “ в пользу А. взысканы неустойка и штраф за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства, компенсация морального вреда и расходы на перелеты и проживание, общая сумма выплат составила свыше 491 тысячи рублей», — сообщается в материлалах Седьмого кассационного суда.

Продолжение после рекламы