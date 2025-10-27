Кадровые ротации, громкие задержания и миллионные судебные иски: топ событий недели в Курганской области

Новым главой округа в Курганской области стала многодетная мать Швидкова Фото: Пресс-служба правительства Курганской области

В управленческой структуре Курганской области произошли значительные изменения. На неделе стало известно о назначении нового руководителя округа, который возглавила многодетная мать. Смена руководства ожидается и в ключевом департаменте региона. Какие еще важные события произошли в регионе за неделю с 20 по 26 октября — в материале URA.RU.

В Курганской области происходят кадровые перестановки

В правительстве региона анонсирована ротация в экономическом блоке. Директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев покинет свой пост до конца октября. Он возглавлял ведомство с 2020 года, курируя вопросы инвестиций, промышленности и господдержки бизнеса. Временно исполнять обязанности, а в дальнейшем, по данным инсайдеров, и возглавлять департамент, будет первый заместитель Ковалева Илья Овсянников.









Также Курганская область получила нового руководителя Звериноголовского округа. Должность заняла Надежда Швидкая, ранее руководившая домом культуры. Швидкая, многодетная мать (имеет девять детей и 15 внуков), отметила, что рассматривает новую должность как служение малой родине. Среди приоритетных задач она назвала благоустройство, прохождение отопительного сезона и поддержку участников СВО и их семей.

Криминальные события региона

Неделя ознаменовалась серией громких уголовных дел и задержаний. В Звериноголовском округе судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу для местного общественника Андрея Шулятьева. Бывший активист, выступавший против урановых разработок, подозревается в участии в террористическом сообществе (ч.2 ст. 205.4 УК РФ), предположительно, через деятельность в интернете.

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего фермера, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 3,3 млн рублей. Следствие установило, что в 2020 году глава фермерского хозяйства предоставил фальшивые документы о выполнении несуществующих работ для получения субсидии, а затем легализовал средства через безналичные переводы и обналичивание. Дело направлено в суд.

Фермер обвиняется в мошенничестве на сумму свыше трех миллионов рублей Фото: Сергей Венявский © URA.RU









Сотрудники ФСБ в Кургане задержали двух старшеклассников из Центра образования по подозрению в поджоге релейного шкафа. Действия подростков могли привести к серьезным нарушениям в работе инфраструктуры. Ведется расследование.

На федеральном уровне продолжается разбирательство по делу Ирины Уваровой, экс-руководителя управления судебных приставов по Курганской области. Уварова, обвиняемая в присвоении или растрате в особо крупном размере, обжаловала меру пресечения в виде заключения под стражу, ходатайствуя о домашнем аресте.

Ирина Уварова подала ходатайство о домашнем аресте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU













Застройщик выплатил 25 млн жителю Кургана

Федеральный застройщик «Брусника» перевел 25 миллионов рублей в качестве неустойки жителю Кургана за некачественное элитное жилье. Эта выплата стала результатом судебных разбирательств, в ходе которых собственник доказал, что квартира небезопасна для проживания из-за промокающих стен и невозможности ремонта.

Данная сумма начислена в виде неустойки, накопившейся за несколько месяцев из-за неустранения застройщиком многочисленных недостатков. Компания «Брусника» подтвердила факт выплаты, но параллельно подала кассационную жалобу с целью пересмотра размера неустойки в меньшую сторону. Жители дома готовят коллективный иск, поскольку компания не устраняет нарушения, предпочитая выплачивать штрафы, которые исчисляются десятками миллионов рублей.

Закрытие «Метрополиса»

По решению Курганского городского суда была приостановлена деятельность магазина «Метрополис» по улице Достоевского. Причиной закрытия стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а именно — шум от холодильного оборудования, который мешал жильцам дома, где расположен супермаркет.

Суд признал ООО «Компания „Метрополис“ виновным и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности магазина сроком на 90 суток. Компания обратилась с заявлением об отмене данного решения.





Новости ритейла всколыхнули Курган

В селе Кетово покупатели неоднозначно встретили открытие нового дискаунтера «Находка». Жители отметили, что, несмотря на низкие цены на отдельные товары (корма, сыры), большая часть продуктового ассортимента представлена малоизвестными марками. Посетители выразили недоверие к качеству мяса и молока, а также пожаловались на неудобные условия: в зоне с молочной продукцией слишком холодно.