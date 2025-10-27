В Курганской области ушел в отставку начальник отделения муниципальной полиции
Подполковник полиции из Далматово ушел с должности начальника отдела
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Подполковник полиции Александр Коротков ушел в отставку с должности начальника ОМВД «Далматовский». Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших коллег силовика.
«Фамилия Короткова исчезла с сайта МУДВВ из раздела руководство отдела МВД России „Далматовский“. Подполковник ушел в отставку», — рассказали источники.
Информация нашла подтверждение на сайте управления полиции региона. В пресс-службе корреспонденту пояснили, что Коротков вышел на пенсию по выслуге лет.
Коротков был назначен на должность начальника летом 2023 года. До этого он некоторое время возглавлял отдел полиции в Каргапольском округе.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!