В Курганской области ушел в отставку начальник отделения муниципальной полиции

Подполковник Коротков покинул должность начальника ОМВД «Далматовский»
27 октября 2025 в 07:45
Подполковник полиции из Далматово ушел с должности начальника отдела

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подполковник полиции Александр Коротков ушел в отставку с должности начальника ОМВД «Далматовский». Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших коллег силовика.

«Фамилия Короткова исчезла с сайта МУДВВ из раздела руководство отдела МВД России „Далматовский“. Подполковник ушел в отставку», — рассказали источники.

Информация нашла подтверждение на сайте управления полиции региона. В пресс-службе корреспонденту пояснили, что Коротков вышел на пенсию по выслуге лет.

Коротков был назначен на должность начальника летом 2023 года. До этого он некоторое время возглавлял отдел полиции в Каргапольском округе.

