Курганский автобус, который выпускали 30 лет, сняли с производства после критики властей

В Кургане вспомнили историю легендарного автобуса

В Кургане идет активное обновление автобусного парка, до конца года на линии выйдут 88 новых автобусов. При этом некоторые модели практически исчезли с городских улиц. Прекращение выпуска легендарного курганского автобуса КАвЗ-3976 связывают с критикой властей, сообщает краевед Алексей Дедов.

«Впервые эта модель была продемонстрирована 26 октября 1989 года и выпускалась почти 30 лет. Прекращение выпуска капотных автобусов связывают с Дмитрием Медведевым, в то время председателем правительства России. В 2007 году на совещании в Калининграде он узнал, что в школьных автобусах КАвЗ используется рессорная, а не пневматическая подвеска, как на американских моделях, и назвал эти автобусы „дрянью“», — сообщает Дедов в паблике «Южное Зауралье: даты и события» в соцсети «ВКонтакте».

Автобус КАвЗ-3976 был разработан специалистами Курганского автобусного завода в конце 1980-х как замена устаревшей модели КАвЗ-3270, поскольку Горьковский автозавод начинал выпуск нового шасси ГАЗ-3307. Базовая версия имела 20 мест и обладала высокой надежностью. За 29 лет было создано множество модификаций, включая удлиненную, детскую, полноприводную, южную, северную, упрощенную и люксовую версии. Последний автобус сошел с конвейера 18 января 2008 года, всего было выпущено 450 тысяч машин. Аналогичная модель выпускалась в городе Семенове под названием САРЗ-3280.

