Приставы взыскали 140 тысяч с курганского владельца кемпингов в Крыму

Курганская сеть кемпингов выплатила 140 тысяч жителю Крыма
Благодаря вмешательству курганских судебных приставов житель Крыма, работавший в кемпинге, получил долг по зарплате и компенсацию в сумме 140 тысяч рублей. Мужчина не получал две месяца заработную плату, и суд обязал работодателя, зарегистрированного в Курганской области, выплатить долг и моральный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба курганского УФССП.
«Своим решением суд обязал работодателя выплатить сотруднику из Крыма заработную плату в размере 89 тысяч рублей, а также 51 тысячу рублей в качестве морального вреда и компенсации за задержку выплаты. Исполнительный документ о взыскании долга поступил в Курганское городское отделение судебных приставов, где было возбуждено исполнительное производство. После предупреждения работодателя и наложения исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей, должник погасил долг единовременно», — сообщает в релизе служба судебных приставов.
Работодатель был зарегистрирован в Кургане и является владельцем сети кемпингов в Крыму и других регионах России. Судебные приставы выявили один из кемпингов рядом с Курганом и уведомили владельца о дополнительных расходах. После визита приставов должник связался с ними и выплатил всю сумму долга вместе с исполнительским сбором, который перечислен в бюджет РФ. Права крымского работника восстановлены.
