Приставы взыскали 140 тысяч с курганского владельца кемпингов в Крыму

Благодаря вмешательству курганских судебных приставов житель Крыма, работавший в кемпинге, получил долг по зарплате и компенсацию в сумме 140 тысяч рублей. Мужчина не получал две месяца заработную плату, и суд обязал работодателя, зарегистрированного в Курганской области, выплатить долг и моральный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба курганского УФССП.

«Своим решением суд обязал работодателя выплатить сотруднику из Крыма заработную плату в размере 89 тысяч рублей, а также 51 тысячу рублей в качестве морального вреда и компенсации за задержку выплаты. Исполнительный документ о взыскании долга поступил в Курганское городское отделение судебных приставов, где было возбуждено исполнительное производство. После предупреждения работодателя и наложения исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей, должник погасил долг единовременно», — сообщает в релизе служба судебных приставов.