«Рейс авиакомпании ТИ-1091 Nordstar по маршруту Москва-Курган задержан до 09:15. Отправление самолета ТИ-1092 Nordstar из Кургана в столицу России задержано до 10:15», — указано на табло воздушной гавани.

Ранее авиарейсы между Москвой и Курганом также задерживались на несколько часов, при этом причины задержек не уточнялись. Тогда задержки совпали с временным закрытием ряда аэропортов в регионах России после атаки беспилотников, однако официальной информации о связи этих событий с расписанием курганского аэропорта не сообщалось.