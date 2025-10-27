Логотип РИА URA.RU
Самолет из Москвы до Кургана задержали по неизвестным причинам. Скрин

27 октября 2025 в 06:11
Рейс самолета на Курган задержали в Москве

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Рейс самолета из Москвы в Курган задержали. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Кургана.

«Рейс авиакомпании ТИ-1091 Nordstar по маршруту Москва-Курган задержан до 09:15. Отправление самолета ТИ-1092 Nordstar из Кургана в столицу России задержано до 10:15», — указано на табло воздушной гавани.

Рейс задержан

Фото: онлайн-табло аэропорта Кургана

Ранее авиарейсы между Москвой и Курганом также задерживались на несколько часов, при этом причины задержек не уточнялись. Тогда задержки совпали с временным закрытием ряда аэропортов в регионах России после атаки беспилотников, однако официальной информации о связи этих событий с расписанием курганского аэропорта не сообщалось.

