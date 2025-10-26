Логотип РИА URA.RU
Спортсменка из Кургана завоевала медаль кубка мира

26 октября 2025 в 22:58
Евгения Королева получила серебряную медаль на соревнованиях

Евгения Королева получила серебряную медаль на соревнованиях

Фото: telegram-канал Вадима Шумкова

Спортсменка из Кургана Евгения Королева завоевала серебряную медаль кубка мира в триатлоне, где соревновались участники с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«Воспитанница спортшколы олимпийского резерва №1 Евгения Королева завоевала серебряную медаль Кубка мира. Поздравляю Евгению и ее тренера Наталью Полукарову с высоким достижением», — написал глава области в своем telegram-канале.

Евгения Королева не первая спортсменка из Курганской области, добившаяся успеха на крупных соревнованиях. Ранее курганские атлеты уже приносили региону медали на всероссийских турнирах: в сентябре гиревики отличились на Кубке России в Санкт-Петербурге, а пауэрлифтеры завоевали полный комплект наград в Суздале, где Анна Васильева установила национальный рекорд.

