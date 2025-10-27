Кто и почему облил серной кислотой Валентину Ветцель, которая руководила предприятием в Кургане

После нападения в Кургане женщину лечили в Уфе Фото: Илья Московец © URA.RU

Судьба легендарной Валентины Ветцель, которая была одним из руководителей муниципального предприятия в Кургане — это жесткая и поучительная драма о цене принципиальности, о том, как отказ подчиниться криминальному миру может стоить человеку здоровья. Ветцель прошла путь от простой буфетчицы до замдиректора МУП «Зауралснаб» и заплатила за свою несгибаемость страшную цену. Представитель преступной группировки облил женщину серной кислотой. Следователи обвиняли ее в мошенничестве, ждали, что она сдаст важных людей. Но этого не произошло. Давайте вместе с URA.RU заглянем в архивные материалы.

Как Ветцель облили кислотой

В конце августа 2008 года Валентина Ветцель возвращалась с работы домой. Она вышла из машины, и в этот момент к ней подбежал молодой человек. В его руках была емкость с жидкостью. Секунда — и на голову Валентине выплескивается концентрированная серная кислота. Боль, крик, темнота. Этот день навсегда разделил ее жизнь на «до» и «после». Чтобы понять, почему это произошло, нужно вернуться в самое начало пути Ветцель, карьера была необычной для Кургана.

От буфетчицы до замдиректора: взлет карьеры

Ветцель начинала карьеру в общепите Фото: Илья Московец © URA.RU

Валентина Ветцель начала свой трудовой путь буфетчицей в «обкомовской» столовой — месте, где обедала партийная и административная элита региона. Ее трудолюбие, энергия и организаторские способности не остались незамеченными. Шаг за шагом она поднималась по карьерной лестнице и дошла до поста замдиректора МУП «Зауралснаб». В нулевые годы рынки были не просто типом торговли. Они являлись центрами притяжения огромных финансовых потоков. Тот, кто контролировал рынки, влиял на часть теневой экономики города. Ветцель, известная своей принципиальностью, пыталась навести там порядок, заставив работать по правилам. Но именно это и сделало ее мишенью.

Конфликт интересов и роковой отказ

Рынки занимали важное место в городской торговле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Контроль над рынками стремился получить влиятельный человек — бывший депутат Курганской областной думы Михаил Гурко. Его интерес был прост и прагматичен: «снимать деньги», чтобы поставить под свой контроль финансовые потоки, идущие через торговые площадки. Для этого Гурко, как утверждали источники, настаивал, чтобы Ветцель ввела в руководство Некрасовского и Центрального рынков своих людей. Однако он столкнулся с неожиданным и твердым сопротивлением. Ветцель отказалась.

Атака и борьба за жизнь

После отказа события развивались стремительно и жестоко. Исполнителем, по версии следствия, стал некий Сергей Авраменко. Он поджидал Ветцель у ее дома. Целью было не просто напугать, а уничтожить руководителя — физически и морально. Серная кислота — оружие, оставляющее неизгладимые следы. Последствия нападения были ужасающими. Валентина провела полгода в больницах. Ее тело, по собственным воспоминаниям, превратилось в «один кусок мяса». Лицо покрылось страшными ожогами, врачи буквально по частям собирали ее заново. Женщина была забинтована, как космонавт в скафандре, и питалась через трубочку. Особенно сильно пострадали глаза. Курганские врачи, столкнувшись с таким тяжелым случаем, отказались от проведения операции. Спасение пришлось искать в Уфе, где медики взялись за сложнейшую работу. Но пластические операции так и не смогли полностью закрыть рубцы, оставленные кислотой на ее лице.

Второй удар: обвинение в мошенничестве