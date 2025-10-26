Курганские бойцы ОМОН «Скиф» провели тренировку со взрывами на полигоне

Бойцы ОМОН «Скиф» провели учения по взрывному делу в Кургане Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области

Сотрудники курганского ОМОН «Скиф» отработали практические действия по взрывным работам на специализированном полигоне. Бойцы отточили навыки огневого способа взрывания и алгоритм действий при уничтожении взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области.

«Поставленные задачи выполнены в полном объеме. Мероприятия в таком формате позволяют совершенствовать уровень профессиональной подготовки специалистов-взрывотехников», — отметил руководитель занятия офицер теруправления Росгвардии подполковник Сергей С.

Перед практическими занятиями личный состав спецподразделения закрепил теоретические знания. Бойцы повторили информацию о взрывчатых веществах, их изготовлении, хранении и перевозке, а также об артиллерийских боеприпасах и специальных средствах. Подчеркивается, что все действия выполнялись с неукоснительным соблюдением требований безопасности.

