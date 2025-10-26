Курганские бойцы ОМОН «Скиф» провели тренировку со взрывами на полигоне
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области
Сотрудники курганского ОМОН «Скиф» отработали практические действия по взрывным работам на специализированном полигоне. Бойцы отточили навыки огневого способа взрывания и алгоритм действий при уничтожении взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области.
«Поставленные задачи выполнены в полном объеме. Мероприятия в таком формате позволяют совершенствовать уровень профессиональной подготовки специалистов-взрывотехников», — отметил руководитель занятия офицер теруправления Росгвардии подполковник Сергей С.
Перед практическими занятиями личный состав спецподразделения закрепил теоретические знания. Бойцы повторили информацию о взрывчатых веществах, их изготовлении, хранении и перевозке, а также об артиллерийских боеприпасах и специальных средствах. Подчеркивается, что все действия выполнялись с неукоснительным соблюдением требований безопасности.
Проведение подобных учений в Курганской области проходит на фоне активной поддержки местными властями бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Ранее регион уже отправил 300 ударных дронов и другую технику для подразделений, в которых служат курганские военнослужащие, а также неоднократно передавал оборудование для повышения боеспособности.
