У жителя Курганской области подожгли сено
Пожарные тушили сено в селе Кислянское
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
У жителя села Кислянское Юргамышского округа в Курганской области загорелось сено. По предварительным данным — причиной пожара стал поджог. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.
«В Кислянском загорелось сено в рулонах. Огонь на 70 квадратах потушили восемь пожарных и две единицы техники. Предварительная причина: поджог», — сообщается в telegram-канале чрезвычайного ведомства.
Ранее в селе Маслянское Шадринского округа загорелся жилой дом и пристройка из-за нарушения правил эксплуатации печи, а в Кургане причиной крупного пожара стало неисправное электрооборудование. Во всех случаях пострадавших не было — жильцы успели самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей.
- Евгений27 октября 2025 01:24В селах такое бывает...