У жителя Курганской области подожгли сено

У жителя села Кислянское Юргамышского округа в Курганской области загорелось сено. По предварительным данным — причиной пожара стал поджог. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

«В Кислянском загорелось сено в рулонах. Огонь на 70 квадратах потушили восемь пожарных и две единицы техники. Предварительная причина: поджог», — сообщается в telegram-канале чрезвычайного ведомства.