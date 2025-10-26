Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

У жителя Курганской области подожгли сено

27 октября 2025 в 01:22
Пожарные тушили сено в селе Кислянское

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

У жителя села Кислянское Юргамышского округа в Курганской области загорелось сено. По предварительным данным — причиной пожара стал поджог. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

«В Кислянском загорелось сено в рулонах. Огонь на 70 квадратах потушили восемь пожарных и две единицы техники. Предварительная причина: поджог», — сообщается в telegram-канале чрезвычайного ведомства.

Ранее в селе Маслянское Шадринского округа загорелся жилой дом и пристройка из-за нарушения правил эксплуатации печи, а в Кургане причиной крупного пожара стало неисправное электрооборудование. Во всех случаях пострадавших не было — жильцы успели самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей.

