Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Школу, где учится сын губернатора Шумкова, отремонтируют за 103 млн рублей

27 октября 2025 в 03:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В здании гимназии в Кургане сделают капремонт

В здании гимназии в Кургане сделают капремонт

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На ремонт гимназии №27 в Кургане направили 103 миллиона рублей. Об этом говорится в документации тендера. В учебном заведении получает образование сын губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

«Капитальный ремонт здания МБОУ „Гимназия №27“ в Кургане. Начальная цена контракта 103 527 525 рублей. Ремонт продлится с 1 января 2026-го по 30 ноября 2027 года», — сообщается на сайте госзакупок.

Ранее территорию гимназии №27 обнесли новым забором. На обновление учебной базы учреждения было потрачено 10,5 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал