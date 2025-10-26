Школу, где учится сын губернатора Шумкова, отремонтируют за 103 млн рублей
В здании гимназии в Кургане сделают капремонт
На ремонт гимназии №27 в Кургане направили 103 миллиона рублей. Об этом говорится в документации тендера. В учебном заведении получает образование сын губернатора Курганской области Вадима Шумкова.
«Капитальный ремонт здания МБОУ „Гимназия №27“ в Кургане. Начальная цена контракта 103 527 525 рублей. Ремонт продлится с 1 января 2026-го по 30 ноября 2027 года», — сообщается на сайте госзакупок.
Ранее территорию гимназии №27 обнесли новым забором. На обновление учебной базы учреждения было потрачено 10,5 млн рублей.
