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На Урале завели дело на работников колонии, в которой пожаловались на «современный холокост»

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 16:37
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, окна, колония, тюрьма, решетки, следственный изолятор, смотритель, решетки на окнах
Следователи будут искать сотрудников ИК, которые требовали с заключенных деньги за ремонт бараковФото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники управления СКР по Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении работников одной из исправительных колоний региона по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации ведомства, с 2016 по 2018 год неизвестные сотрудники колонии заставляли осужденных платить за ремонт служебных помещений. «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также на установление лиц, определение их роли и степени участия в совершенном преступлении. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении. По информации источников «URA.RU», знакомых с ситуацией, дело заведено на сотрудников ИК-6 в Ишиме, на которых жаловались заключенные.

Ранее «URA.RU» писало, что на сайте Gulagu.net появилось обращение к президенту России Владимиру Путину и генпрокурору страны Юрию Чайке. В тексте письма сообщалось, что в пенитенциарном учреждении издеваются над заключенными и создана коррупционная система.

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