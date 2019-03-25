Домохозяйку, выигравшую выборы в Приангарье, уличили в знакомстве с влиятельными людьми

Домохозяйка от ЛДПР оказалась бизнесвумен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

28-летняя домохозяйка Анна Щекина на самом деле является экс-бизнесменом и советником депутата Госдумы Андрея Лугового. Так объяснил ее победу на выборах мэра Усть-Илимска директор Центра политического анализа Павел Данилин. Напомним, Щекина набрала 44% голосов избирателей. Это на 6,7% голосов больше, чем у кандидата от «Единой России» Сергея Зацепина.

«В бюллетене она указана как домохозяйка, однако до этого Щекина была бизнесменом. Она представляет интересы управляющих компаний региона, ее активно поддерживал бывший мэр города Анатолий Дубас», — говорит Данилин. По его словам, Щекина вела активную кампанию, в которую было вложено много денег. «Ее победа является отнюдь не случайной», — замечает политолог.

При этом он обратил внимание, что Иркутская область в целом является сложной для «Единой России». Напомним, в сентябре 2018 году коммунисты взяли большинство мандатов на выборах в региональное заксобрание. С октября 2015 года регионом руководит коммунист Сергей Левченко.