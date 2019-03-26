Племянник Аллы Пугачевой попал под машину

Родственнику Пугачевой сделали экстренную операцию Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

В городе Новомичуринск Рязанской области автомобиль сбил 33-летнего племянника примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Влада Пугачева. После аварии мужчину госпитализировали, медики провели экстренную операцию.

«Влад попал в больницу. Он возвращался из магазина, когда мимо на большой скорости промчался автомобиль и задел [его]», — цитирует «СтарХит» знакомого Пугачева. По его словам, после операции племянник звездной артистки не смог до конца восстановиться. Он пояснил, что у мужчины проблемы с мизинцами на ногах — «они смотрят вбок». Поэтому ему трудно подобрать зимнюю обувь, добавил приятель Влада.

Племянник Пугачевой безработный, существует на деньги от сдачи недвижимости в Москве — двухкомнатных апартаментов, доставшихся от отца, и однокомнатной квартиры, которую подарила артистка. Мужчина инвалид второй группы. В сумме он получает около 80 тысяч рублей.

Мужчина живет вместе с возлюбленной Юлией Побединской, у которой есть дочь от предыдущего брака. «С тетей давно не общаюсь. Та перестала выходить на связь — не отвечает ни на звонки, ни на сообщения. После ЧП отделался легким испугом и парой синяков», — рассказал племянник Пугачевой.

Ранее Пугачева участвовала в жизни племянника. Артистка помогла избавиться мужчине от гепатита С, оплатив ему лечение в Израиле, напоминает «Утро.ру». В здоровье своего родственника она вложила около шести млн рублей.