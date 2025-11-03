Неочевидные нарушения ПДД: за что можно лишиться прав или получить штраф

В ГАИ сообщили, что за отказ снять обложку с прав может грозить штраф до четырех тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Водители, которые откажутся передать инспектору ГИБДД водительское удостоверение без обложки, могут получить административный арест до 15 суток или штраф до четырех тысяч рублей. Об этом свидетельствуют материалы Госавтоинспекции.

Уточняется, что сотрудник при наличии сомнений в подлинности водительского удостоверения вправе потребовать от автомобилиста предоставить документ для проверки, предварительно извлеченный из обложки. При этом подчеркивается, что в ситуации, когда водитель отказывается выполнить требование, решение о применении мер административной ответственности за совершенное нарушение принимается в индивидуальном порядке с учетом обстоятельств каждого конкретного случая. Более подробно о других неочевидных нарушениях ПДД — в материале URA.RU.

Сигналы светофора и разметка

Проезд перекрестка под стрелку

Водители, которые двигаются по сигналу дополнительной секции светофора, обязаны уступать дорогу всем транспортным средствам, включая автомобили, выполняющие разворот с перпендикулярной улицы, указано в пункте 13.5 ПДД. Уточняется, что правило действует даже в ситуациях, когда водитель, движущийся под стрелку направо, сталкивается с автомобилем, выполняющим разворот с перпендикулярной улицы.

Выезд на перекресток с затором

Выезд на перекресток при зеленом сигнале светофора может обернуться штрафом, если за ним образовался затор. Правилами запрещается создавать препятствия для транспорта в поперечном направлении даже при разрешающем сигнале светофора. Отмечается, что это действует независимо от того, какой сигнал светофора горит в момент подъезда к перекрестку.

Парковочная разметка

Автомобилистам грозит штраф 500 рублей за парковку с наездом на разметку, даже если они ставят машину в специально отведенной зоне. Здесь действует правило, как при наезде на стоп-линию — требования разметки должны четко соблюдаться.

Островки безопасности

Водителям разрешено останавливаться на островках безопасности только в случае крайней необходимости, свидетельствуют ПДД. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Подчеркивается, что просто остановиться для отдыха или оставить автомобиль и уйти в таких местах запрещено. Причина остановки должна быть вынужденной.

Внешний вид и состояние автомобиля

Дополнительное оборудование

Автомобилисты могут получить штраф 500 рублей за незарегистрированные доработки машины, которые изменяют конструкцию транспортного средства. К таким изменениям относятся обвесы, багажники на крыше и внедорожное оборудование. Они нарушают требования статьи 12.5.1 КоАП РФ.

При обнаружении таких изменений сотрудник ГИБДД выпишет штраф и вынесет требование устранить все неисправности, а также предъявить автомобиль в заводском исполнении к осмотру в течение 10 рабочих дней. Если водитель не выполнит требования инспектора, машину могут снять с учета.

Зеркало заднего вида

Водителей, которые управляют транспортным средством без зеркала заднего вида, также ждет штраф в размере 500 рублей. Инспектор ГИБДД имеет право запретить дальнейшее движение до момента устранения неисправности. Уточняется, что автомобилист обязан устранить неисправность на месте остановки. Если такой возможности нет, то авто отправят на штрафстоянку.

Трещина на лобовом стекле

Водителям запрещается эксплуатация автомобиля, если трещина на лобовом стекле превышает 10 сантиметров в длину и находится в зоне работы водительской щетки стеклоочистителя. Это указано в статье 12.5 КоАП РФ. За нарушение автолюбителям может грозить штраф до 500 рублей.

Движение в жилой зоне

Скоростной режим

Автомобилисты, превышающие скорость на дворовых территориях, нарушают ПДД и рискуют получить штраф наравне с нарушителями на обычных дорогах. Уточняется, что правило действует даже в тех дворах, на въезде в которые знаки не установлены. За превышение разрешенной скорости на дворовой территории водителям грозит административная ответственность.

Сквозной проезд

Водителей, которые объезжают пробки через дворовые территории, могут наказать по статье 12.28 КоАП РФ. Привлечь нарушителей к ответственности могут сами жители домов, предоставив записи с камер видеонаблюдения в ГИБДД. Проезд через жилые зоны с целью объезда транспортных заторов является нарушением ПДД, даже если водитель не создает помех другим участникам движения.

Стоянка с работающим двигателем

Автомобилистам грозит штраф за прогрев машины с работающим двигателем в жилой зоне. Нарушение правил стоянки с включенным мотором обойдется водителям в три тысячи рублей в Москве и Санкт-Петербурге и в 15 тысяч рублей в других городах России согласно статье 12.28 КоАП РФ.

Отмечается, что даже опытные водители допускают подобные нарушения из-за изменений в ПДД, дорожных знаках и разметке. Особенно легко нарушить правила в незнакомом городе при большом трафике и множестве развязок.

Лишение прав

Наехал на кустарник

Мировой судья в Курске лишил водительских прав на год мужчину, который в конце апреля 2025 года наехал на кустарник на сельской дороге рядом с частным домом и покинул место происшествия. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в своем telegram-канале. Уточняется, что суд назначил наказание в виде лишения прав сроком на один год.

«Водителя привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.27 за оставление места ДТП. <...> Водитель Lada двигался задним ходом и нечаянно примял зеленые насаждения, а затем скрылся, но не учел, что дом был оборудован камерами видеонаблюдения», — сказано в сообщении пресс-службы.

Пьяная езда на моноколесе

﻿Мировой суд Санкт-Петербурга лишил местного жителя права управления транспортными средствами на полтора года и назначил штраф 45 тысяч рублей за управление моноколесом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Дело рассматривалось по месту жительства нарушителя в Санкт-Петербурге. Как написала Лебедева в своем telegram-канале, мировой судья признал моноколесо мощностью 1,9 киловатта транспортным средством с точки зрения действующего законодательства и вынес решение по статье 12.8 КоАП РФ.

Номера уплыли

Автомобилисты рискуют лишиться прав из-за номерных знаков, слетающих с машин при проезде глубоких луж во время сильных дождей. В Тюмени местные жители выловили из воды и сложили у бордюра более 20 номерных знаков, оторвавшихся от автомобилей при проезде подтопленных участков дорог. В августе аналогичная ситуация произошла в Арзамасе, где жительница города обнаружила два номера, слетевших с машин из-за непогоды.

«За отсутствие номерных знаков, в том числе одного, по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ предусмотрен штраф в пять тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на 1–3 месяца», — сказано в КоАП. Если водитель не заметит отсутствие номерного знака и продолжит движение, его могут лишить прав.

Выезд на встречку