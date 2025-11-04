ВС РФ сжали в кольцо группировку ВСУ в районе Купянска

Российские военнослужащие продолжают операцию по окружению группировки ВСУ в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Операция по окружению украинских войск в районе Купянска развивается на фоне активного наступления российской армии, которая ранее взяла под контроль переправу через реку Оскол, блокировав украинские подразделения на этом участке. По данным Минобороны, за последние сутки в районе Купянска уничтожено до 55 украинских военнослужащих и шесть единиц техники, включая американский бронеавтомобиль HMMWV, пресечены две попытки контратак со стороны ВСУ.