ВС РФ сжали в кольцо группировку ВСУ в районе Купянска
ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ в Купянске Харьковской области
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российские военнослужащие продолжают операцию по окружению группировки ВСУ в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения группировки ВСУ в районе Купянска», — сказано в сообщении. Новость опубликована военным ведомством.
Операция по окружению украинских войск в районе Купянска развивается на фоне активного наступления российской армии, которая ранее взяла под контроль переправу через реку Оскол, блокировав украинские подразделения на этом участке. По данным Минобороны, за последние сутки в районе Купянска уничтожено до 55 украинских военнослужащих и шесть единиц техники, включая американский бронеавтомобиль HMMWV, пресечены две попытки контратак со стороны ВСУ.
Купянск находится на северо-востоке Харьковской области. Город расположен на стратегически важном направлении, контроль над которым позволяет влиять на логистические маршруты в регионе. Российские войска ведут активные боевые действия в этом районе с целью вытеснения украинских формирований с занимаемых рубежей.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.