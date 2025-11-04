Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

ВС РФ сжали в кольцо группировку ВСУ в районе Купянска

04 ноября 2025 в 14:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ в Купянске Харьковской области

ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ в Купянске Харьковской области

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские военнослужащие продолжают операцию по окружению группировки ВСУ в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения группировки ВСУ в районе Купянска», — сказано в сообщении. Новость опубликована военным ведомством.

Операция по окружению украинских войск в районе Купянска развивается на фоне активного наступления российской армии, которая ранее взяла под контроль переправу через реку Оскол, блокировав украинские подразделения на этом участке. По данным Минобороны, за последние сутки в районе Купянска уничтожено до 55 украинских военнослужащих и шесть единиц техники, включая американский бронеавтомобиль HMMWV, пресечены две попытки контратак со стороны ВСУ.

Продолжение после рекламы

Купянск находится на северо-востоке Харьковской области. Город расположен на стратегически важном направлении, контроль над которым позволяет влиять на логистические маршруты в регионе. Российские войска ведут активные боевые действия в этом районе с целью вытеснения украинских формирований с занимаемых рубежей.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал