В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Тело сотрудника ФСБ нашли в его квартире Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Москве скончался генерал-майор ФСБ Сергей Соколов. Тело 59-летнего сотрудника спецслужбы обнаружили в его квартиры на севере столицы. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Последний раз он выходил на связь с родными в начале месяца. С тех пор его никто не хватился», — говорится в сообщении. По предварительным данным, рядом с телом Соколова нашли пенсионное удостоверение и военный билет.

Сергей Соколов работал в 10-м отделе КГБ СССР, позже возглавил одно из управлений ФСБ РФ. Чем именно занимался Соколов, не уточняется.