25 марта 2019

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 11:24
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Жертвы убийства. Трупы. Окровавленный нож, смерть, труп, морг
Тело сотрудника ФСБ нашли в его квартиреФото: depositphotos.com © URA.RU

В Москве скончался генерал-майор ФСБ Сергей Соколов. Тело 59-летнего сотрудника спецслужбы обнаружили в его квартиры на севере столицы. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Последний раз он выходил на связь с родными в начале месяца. С тех пор его никто не хватился», — говорится в сообщении. По предварительным данным, рядом с телом Соколова нашли пенсионное удостоверение и военный билет.

Сергей Соколов работал в 10-м отделе КГБ СССР, позже возглавил одно из управлений ФСБ РФ. Чем именно занимался Соколов, не уточняется.

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