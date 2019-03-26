Ямальские депутаты взбунтовались против реформы власти

Депутаты поселка Тазовский (ЯНАО) отвергли инициативу о ликвидации сельской власти и передаче полномочий в районную администрацию. Такое решение депутаты приняли на внеочередном заседании.
«Мы, как представители населения поселка, считаем, что такие инициативы должны исходить от нас, от людей, а не спускаться сверху. Инициатива непонятна и не изучена. Мы высказались против», — рассказал депутат Тазовского поссовета Илья Яндо.
Ранее «URA.RU» рассказывало, что администрацию поселка Тазовского поставили перед фактом и хотели заставить передать все полномочия в районную администрацию. Однако реформа вызвала резкую критику со стороны мэра поселка Тазовский. Он отметил, что план действий был ему озвучен начальником юридического отдела районной администрации «прямо в коридоре».