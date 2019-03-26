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Ямальские депутаты взбунтовались против реформы власти

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 12:42
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Заседание гордумы Екатеринбурга, голосование, вихарев григорий
Депутаты Тазовского высказались против передачи власти в руки районной администрацииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты поселка Тазовский (ЯНАО) отвергли инициативу о ликвидации сельской власти и передаче полномочий в районную администрацию. Такое решение депутаты приняли на внеочередном заседании.

«Мы, как представители населения поселка, считаем, что такие инициативы должны исходить от нас, от людей, а не спускаться сверху. Инициатива непонятна и не изучена. Мы высказались против», — рассказал депутат Тазовского поссовета Илья Яндо.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что администрацию поселка Тазовского поставили перед фактом и хотели заставить передать все полномочия в районную администрацию. Однако реформа вызвала резкую критику со стороны мэра поселка Тазовский. Он отметил, что план действий был ему озвучен начальником юридического отдела районной администрации «прямо в коридоре».

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